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Сын Натальи Водяновой появился с длинными волосами на выставке Valentino в Риме

Средний сын российской супермодели Натальи Водяновой и британского аристократа Джастина Тревора Беркли Портмана вышел в свет с длинными волосами, сообщает журнал Voice.ru .

43-летняя топ-модель и ее сын от первого брака появились на открытии выставки Fondazione Valentino Garavani and Giancarlo Giammetti в Риме.

На красной ковровой дорожке Водянова появилась перед объективами в длинном платье, которое сочетало плотный черный бархат с вышивкой в виде цветов и гладкий красный атлас лифа, подчеркивающий линию декольте.

Также звезда подиумов надела стильное пальто в красно-черных тонах с эффектной драпировкой. В качестве аксессуаров Водянова выбрала простые, но стильные украшения: золотую цепочку с кулоном, кольцо и браслет в тон.

Прямые светлые волосы модель уложила в естественной прическе. Макияж подчеркнула сияющую кожу и выбрала теплые нюдовые оттенки. Образ получился элегантным и изысканным, как и подобает вечернему наряду в стиле Valentino.

Виктор Портман остановил свой выбор на темно-синем костюме классического кроя, белой рубашке и узком черном галстуке. Юноша собрал длинные волосы в низкий хвост и закрепил их светлой заколкой, придав образу легкую богемную небрежность.