сегодня в 03:57

Сын Каддафи не будет похоронен до окончания расследования его убийства

Представитель в комитете по общеливийскому диалогу Абдалла Усман заявил, что сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам не будет похоронен до тех пор, пока не завершится расследование его убийства, пишет ТАСС со ссылкой на портал Laam.

Он отметил, что тело Сейфа аль-Ислама после осмотра места преступления «будет доставлено в морг частной клиники Эз-Зинтана».

Накануне городе Эз-Зинтан убили сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи.

Он был застрелен в саду собственного дома. В преступлении участвовали четыре человека которые скрылись с места происшествия.

Муаммар Каддафи был убит 20 октября 2011 года при штурме города Сирт.

