Сын Евгении Добровольской Николай Ефремов заплакал у гроба матери

Сын Евгении Добровольской и Михаила Ефремова Николай Ефремов заплакал у гроба матери во время прощания с актрисой, которое проходит в МХТ имени Чехова в Москве, сообщает kp.ru .

Народная артистка РФ ушла из жизни 10 января 2025 года в больнице, где лечилась от онкологического заболевания.

На гражданскую панихиду, которая прошла в МХТ имени Чехова в Камергерском переулке, собрались коллеги, друзья, поклонники актрисы, а также ее четверо детей. Гроб для прощания установили на главной сцене театра, где Добровольская служила более чем половину жизни.

Дети актрисы не сдерживали эмоции. Средний сын Николай Ефремов заплакал, затем что-то сказал на прощание и сел возле гроба. Затем рядом с ним сели младшие сестра Анастасия и брат Ян.

У Добровольской осталось четверо детей от разных браков: 38-летний Степан Добровольский, 33-летний Николай Ефремов, 21-летний Ян Бойко и дочь Анастасия Мананникова, ей 15 лет.

Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище в Москве после отпевания в Храме святителя Николая на Трех Горах.

Фото с церемонии прощания с Евгенией Добровольской можно посмотреть на сайте РИАМО.