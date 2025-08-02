Свыше месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки

За сутки в подмосковном Волоколамске выпало 86 мм дождей, при этом норма в августе составляет 77 мм, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что в Истре выпало 84 мм осадков, на станции «Подмосковная» (Одинцовский округ) — 43 мм, в Кашире — 64 мм, в Немчиновке (Одинцовский округ) — 36 мм.

В столице на ВДНХ зафиксировано выпадение 8 мм осадков, на Балчуге — 12 мм, в Строгине — 14 мм, в МГУ — 19 мм, в Бутове — 28 мм, во Внукове — 23 мм. Августовская норма в городе составляет 78 мм.

Ранее мощная гроза с ливнем и порывами ветра до 17 м/с вызвала массовые задержки авиарейсов в аэропортах Москвы и Подмосковья. Сильный дождь, молнии и шквалистый ветер наблюдались на юго-западе, юго-востоке и западе региона.