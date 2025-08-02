Гроза парализовала московские аэропорты

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Мощная гроза с ливнем и порывами ветра до 17 м/с вызвала массовые задержки авиарейсов в четырех аэропортах Москвы.

По данным онлайн-табло, с 22:00 до полуночи были задержаны 55 вылетов: Шереметьево — 34 рейса (9 международных), Внуково — 10 рейсов, Домодедово — 9 рейсов, Жуковский — 2 рейса.

Синоптики предупреждали о непогоде заранее: сильный дождь, молнии и шквалистый ветер наблюдались на юго-западе, юго-востоке и западе столицы.