Свыше 90 самовольных занятий лесных участков выявлено в Подмосковье с начала года

С начала года в ходе патрулирования государственного лесного фонда лесная подмосковная охрана выявила 97 фактов самозахвата лесных участков, по которым составлено 119 протоколов. 116 из них в отношении физических лиц, 3 протокола в отношении юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Больше всего таких нарушений зафиксировано на территории Волоколамского (26), Истринского (20) и Подольского (15) лесничеств.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Самовольное занятие лесных участков согласно статье 7.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере до 50 000 рублей;

на должностных лиц — до 100 000 рублей;

на юридических лиц — до 300 000 рублей.

Кроме уплаты штрафа, лицо, допустившее самозахват, обязано возместить вред, причиненный лесам допущенным нарушением.

Также в обязательном порядке требуется устранить нарушения лесного законодательства. Если нарушитель не примет меры добровольно, Комлесхоз обяжет выполнить их в судебном порядке. Все издержки должен покрыть виновный в нарушении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.