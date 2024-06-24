Свыше 8 тыс школьников побывали на московских предприятиях

сегодня в 14:19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свыше 8 тысяч школьников познакомились с технологическим процессом на производствах столицы. По словам градоначальника, за минувший учебный год учащиеся 8–11 классов поучаствовали в 400 экскурсиях на предприятиях московской промышленности, сообщает «Вечерняя Москва».

Ребята побывали в ОЭЗ «Технополис „Москва“», где делают чипы и лазерные системы. Также они посетили завод по переработке электроники и бытовой техники.

Мэр также обратил внимание, что в 225 школах Москвы имеются инженерные классы. В таких профильных классах обучаются свыше 10,8 тысячи юных москвичей.

Ранее стало известно, что в столичных кварталах реновации возведут еще около 70 разных объектов инфраструктуры. Работы проведут в рамках Адресной инвестиционной программы.