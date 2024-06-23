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Около 70 объектов появятся в кварталах реновации по столичной инвестпрограмме

В столичных кварталах реновации по Адресной инвестиционной программе построят порядка 70 разных объектов инфраструктуры, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Так, строители возведут свыше 50 учреждений образования, пять спортивных и культурных сооружений, 10 административных и иных зданий.

«Программа реновации создает комфортные условия для проживания ее участников и других жителей кварталов», — отметил мэр в своем Telegram-канале.

Также около домов проводят благоустройство: появляются зеленые дворы и зоны отдыха.

По реновации в мегаполисе появляются новые рабочие места. Так, на первых этажах многоквартирных домов находятся нежилые помещения для бизнеса. В разных районах реализовано свыше 600 подобных объектов.

Всего с запуска программы построено 311 жилых домов. В новостройки переехали или находятся в процессе переселения свыше 162 тыс. горожан.