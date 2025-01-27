Свыше 8 тыс человек посетили городской парк в Краснознаменске за неделю

С 20 по 26 января городской парк в г. о. Краснознаменск посетили свыше 8 тыс. гостей и жителей региона. График работы: ежедневно с 6:00 до 23:00, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Городской парк в Краснознаменске — это тихое и уютное место, которое привлекает жителей и гостей города. Парк отличается ухоженной природой и инфраструктурой, что делает его прекрасным местом для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха.

Для активного времяпрепровождения здесь предусмотрены спортивные площадки, где можно заниматься спортом или играть в игры на открытом воздухе. Также дети могут проводить время на игровых площадках, оборудованных современной игровой инфраструктурой.

Зимой парк превращается в настоящую сказку: здесь можно покататься на санках или поиграть в снежки. Летом открываются возможности для пикников и отдыха на траве.

Городской парк культуры и отдыха в Краснознаменске находится по адресу: ул. Генерала Шлыкова, 1.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.