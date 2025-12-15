Свыше 8 500 обращений поступило в систему-112 Одинцовского округа за неделю

С 8 по 14 декабря в систему-112 Одинцовского городского округа поступило более 8500 обращений от жителей, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

За неделю с 8 по 14 декабря жители Одинцовского округа более 8 500 раз обратились в систему-112. Большинство обращений — 4296 — касались вызова скорой медицинской помощи. В полицию и ГИБДД поступило 1 281 обращение, по линии МЧС и пожарной охраны — 140 вызовов, в газовую службу — 342 обращения.

Операторы единой дежурно-диспетчерской службы напомнили, что если близкий человек перестал выходить на связь, одной из причин может быть внезапная госпитализация. Проверить информацию можно с помощью функции «Помощь в нахождении пропавших без вести» в мобильном приложении «112 МО». Система автоматически сверяет данные о госпитализированных в Московской области, и если человек найден, в разделе «Связанные контакты» появляется карточка с указанием стационара и контактами учреждения.

В случае происшествия рекомендуется немедленно звонить по номеру 112 или воспользоваться мобильным приложением «112 МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.