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Свыше 740 единиц техники зарегистрировано в Подмосковье за неделю

Сотрудники Гостехнадзора министерства экологии Подмосковья регулярно проводят инспекции и проверки, в ходе которых выявляют и устраняют нарушения, а также оказывают консультационную помощь предприятиям и частным лицам по вопросам регистрации и эксплуатации самоходной техники, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, за прошедшую неделю Гостехнадзор зарегистрировал 741 единицу самоходных машин и других видов техники. Регистрация этих объектов позволяет отслеживать их техническое состояние и проверять, соответствуют ли они требованиям безопасности.

Также был проведен 791 технический осмотр, что включает в себя проверку состояния машин, выявление возможных неисправностей и проведение необходимых ремонтных работ. Регулярные осмотры способствуют предотвращению аварийных ситуаций и продлению срока службы машин.

Кроме того, экзамены на право управления самоходными машинами успешно сдали 244 человек, что подтверждает высокий уровень подготовки будущих водителей. Выдано и заменено 308 удостоверений тракториста.

В целях повышения осведомленности населения о правилах безопасного использования самоходной техники, Гостехнадзор активно взаимодействует с образовательными учреждениями, проводя обучающие семинары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.