Свыше 74 тыс заявлений на компенсацию оплаты детсада в Подмосковье подано онлайн

В 2024 году через портал госуслуг Московской области поступило свыше 74,6 тыс. на получение компенсации за оплату детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Образование детям». Подать заявление могут родители и законные представители, которые внесли плату за присмотр и уход за ребенком в детском саду Московской области. Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Подать заявление на компенсацию нужно только один раз при записи ребенка в детский сад, далее выплата продлевается автоматически.

Размер выплаты зависит от количества детей в семье, средней платы за детский сад в регионе, наличия совершеннолетних детей до 23 лет, обучающихся очно, а также количества дней посещения детсада в оплаченном месяце.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет заявителя на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.