Свыше 6,6 тыс учителей получают выплаты на аренду жилья в Московской области

Одна из самых востребованных мер поддержки учителей, действующих в Подмосковье — выплаты на аренду жилья. Как ранее отмечал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, эти выплаты входят в комплекс мер поддержки, наряду, в том числе с такими, как программа «земский учитель», социальная ипотека и другие, передает пресс-служба Мособлдумы.

«Компенсация аренды жилья действует в Подмосковье с февраля 2024 года для учителей самых востребованных специальностей: математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии, а также начальных классов. Это реальная помощь, которая позволяет снять финансовую нагрузку, особенно для молодых специалистов, переезжающих в наш регион», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Выплату уже получают 6,6 тыс. педагогов в Московской области. В этом году на выплаты предусмотрено порядка 1,7 млрд рублей. Мера очень востребована, потому что она решает одну из важных проблем — доступность и комфорт жилья, особенно в округах с высокими арендными ставками. Зачастую вопрос жилья становился решающим для талантливого педагога при выборе места работы», — сказал Игорь Брынцалов.

Выплаты на аренду жилья

Претендовать на выплату могут учителя:

· Начальных классов;

· математики;

· русского языка и литературы;

· физики;

· информатики;

· биологии;

· химии

Размер выплаты от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Сумма зависит от городского округа.

Для семейных пар педагогов: от 30 до 45 тысяч рублей в месяц, если оба супруга-учителя соответствуют условиям программы.

Выплату могут оформить учителя муниципальных или гос. школ, у которых нагрузка не менее 27 часов (25 часов для учителей начальных классов). У педагога и членов его семьи (супруг или супруга, дети) не должно быть в собственности жилья на территории Московской области и служебного жилья.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.