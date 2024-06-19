Свыше 5.5 тыс документов оформили в Подмосковье для вывоза животных за границу
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Специалисты Госветслужбы Подмосковья отмечают, что владельцы питомцев все чаще обращаются за ветеринарными сопроводительными документами для выезда за рубеж или поездок по России. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С начала года уже было оформлено более 5.5 тысяч электронных ветеринарных сопроводительных документов, из которых почти 853 были сертификаты для выезда за границу. С приближением отпусков спрос на оформление подобных документов продолжает увеличиваться.
Наиболее популярными направлениями для выезда домашних животных за рубеж остаются Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Молдова и Грузия.
Для удобства владельцев, доступна электронная услуга оформления заявки для получения ветеринарного сертификата, что значительно ускоряет процесс выдачи документов и облегчает процедуру ветеринарного контроля.
Для получения данной услуги необходимо привезти питомца на осмотр к врачу в Госветслужбу по месту проживания животного за 2-3 дня до поездки, предоставив все необходимые сведения о вакцинации, чипировании и обработке животного. В случае отсутствия чипирования, процедуру можно провести прямо в клинике.
Таким образом, владельцы домашних питомцев могут легко и быстро оформить все необходимые документы для путешествия со своими любимцами за границу, обратившись в местное подразделение государственной ветеринарной службы Подмосковья и воспользовавшись электронной услугой в «eCert.питомцы».
Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.