Свыше 5.5 тыс документов оформили в Подмосковье для вывоза животных за границу

Специалисты Госветслужбы Подмосковья отмечают, что владельцы питомцев все чаще обращаются за ветеринарными сопроводительными документами для выезда за рубеж или поездок по России. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала года уже было оформлено более 5.5 тысяч электронных ветеринарных сопроводительных документов, из которых почти 853 были сертификаты для выезда за границу. С приближением отпусков спрос на оформление подобных документов продолжает увеличиваться.

Наиболее популярными направлениями для выезда домашних животных за рубеж остаются Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Молдова и Грузия.

Для удобства владельцев, доступна электронная услуга оформления заявки для получения ветеринарного сертификата, что значительно ускоряет процесс выдачи документов и облегчает процедуру ветеринарного контроля.

Для получения данной услуги необходимо привезти питомца на осмотр к врачу в Госветслужбу по месту проживания животного за 2-3 дня до поездки, предоставив все необходимые сведения о вакцинации, чипировании и обработке животного. В случае отсутствия чипирования, процедуру можно провести прямо в клинике.

Таким образом, владельцы домашних питомцев могут легко и быстро оформить все необходимые документы для путешествия со своими любимцами за границу, обратившись в местное подразделение государственной ветеринарной службы Подмосковья и воспользовавшись электронной услугой в «eCert.питомцы».

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.