Свыше 50 тыс активных долголетов посетили бесплатные экскурсии по Подмосковью

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» уже открыли новый летний сезон. В этом году у них будет больше занятий в парках — йога, танцы, велопрогулки. Также расширена сеть занятий на сап-серфинге, который очень популярен среди долголетов, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Первый зампред отметила, что число участников стремительно приближается к 400 тысячам, и, что в этом году активные долголеты попробуют необычные виды спорта и даже экстремальные.

«Каждый сезон наш рейтинг активностей возглавляют экскурсионные поездки. К разработке новых маршрутов мы привлекаем опытных экскурсоводов, а все туристические поездки по Подмосковью бесплатные», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

С начала года экскурсии посетили более 50 тысяч долголетов. И с каждым днем спрос на них только растет, поэтому будет запущено дополнительно 29 маршрутов. Так, например, долголеты смогут посетить фермерские хозяйства региона, родники, Коломенский кремль и калачную, Гжельский фарфоровый завод, усадьбы поэтов и писателей.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта проходят не только экскурсионные программы, но и спортивные, творческие и иные бесплатные мероприятия, направленные на поддержание активного образа жизни среди жителей пожилого возраста.

Стать участниками проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Подробная информация есть на сайте dolgoletie.mosreg.ru.