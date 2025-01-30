Свыше 5 тыс семей из Подмосковья воспользовались региональным материнским капиталом

Одна из мер поддержки для семей с детьми в Московской области — региональный материнский капитал. Этот вид помощи предоставляется семьям при рождении второго или последующих детей в период с 2011 по 2016 годы, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Как уточняют в Министерстве социального развития региона, средства материнского капитала можно использовать на различные цели, включая улучшение жилищных условий, газификацию домов или получение образования для детей.

«Наши семьи чаще всего используют материнский капитал на образование. Только за прошлый год более 2,5 тысяч семей направили средства на обучение своих детей. В целом, в прошлом году более 5 тысяч семей воспользовались этим видом поддержки», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Кроме того, многие семьи активно применяют региональный материнский капитал для улучшения своих жилищных условий. За 2024 год более 1,5 тысяч семей уже воспользовались этой возможностью.

В ведомстве также отметили, что общая сумма выплат по региональному материнскому капиталу составила почти 400 миллионов рублей.

Семьи Московской области также получают и федеральный материнский капитал, размер которого будет увеличен в феврале. После индексации он будет составлять 690 тысяч рублей при рождении первого ребенка и 912 тысяч рублей на второго ребенка, при условии если на первого маткапитал не получали.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.