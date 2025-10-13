Свыше 5 тыс человек посетили осенние мероприятия в парках Подмосковья

10, 11 и 12 октября в парках Московской области прошли уникальные мероприятия «Кряква Кривякинская», праздник осени «Вкусно! И — тыква!», фестиваль «Всемирный день живописи», IX традиционный осенний забег для детей и взрослых «Краски леса» и фестиваль «Праздник осени». Гости приняли участие в творческих мастер-классах, квестах, спортивных забегах и других активностях. Праздники посетили более 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошло мероприятие «Кряква Кривякинская», приуроченное к Международному дню уток. Гости приняли участие в игровой программе, квесте и мастер-классах, а также посетили мультипоказ и выставку детских рисунков.

Свердловский парк в Лосино-Петровском провел фестиваль «Праздник осени». Для посетителей работала выставка декоративно-прикладного искусства и сельскохозяйственная ярмарка. Все желающие приняли участие в творческих мастер-классах, посетили урок изобразительного искусства и фольклорные игры. Завершился фестиваль «Большим осенним концертом».

В парке «Покровский», Сергиево-Посадский г. о., на фестивале «Всемирный день живописи» гостям предложили посетить экскурсионный лекторий «По следам абрамцевского художественного кружка», мастер-класс по живописи и концертную программу.

Центральный городской парк Королева в рамках праздника осени «Вкусно! И — тыква!» провел развлекательную викторину, выставку поделок и тематические мастер-классы. Кульминацией мероприятия стала концертная программа при участии Королевского духового оркестра и ансамбля народной музыки «Родные напевы».

В парке им. Н. Островского в Ступино состоялся IX традиционный осенний забег для детей и взрослых «Краски леса». Гости приняли участие в забеге на различные дистанции, а также посетили выставку «Малая Родина. Парки Подмосковья». Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей и призеров.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.