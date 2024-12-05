Свыше 5 тыс человек посетили фестиваль школьных музеев в Химках

В городском округе Химки завершился масштабный фестиваль школьных музеев. Со дня открытия уникальную выставку посетили более 5 тыс. человек, для гостей провели 60 экскурсий. Фестиваль собрал под одной крышей более 500 реликвий из 19 школьных музеев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этом году Химкам исполнилось 85 лет. Значимый для города юбилей. Праздничные мероприятия прошли под девизом — успех в единстве поколений! Под таким девизом прошел и фестиваль школьных музеев. Помнить наше прошлое, бережно сохранять традиции — это то, что мы прививаем химчанам с самого раннего детства и поэтому идея фестиваля школьных музеев будет развиваться. Тем более, что в 2025 году мы отметим 80-летие Великой Победы», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Во время фестиваля для школьников Химок провели конкурс тематических сочинений. Победителей определили члены общества краеведов. В номинациях «Герой нашего времени» и «Мой род и Химкинская земля» победили ученицы лицея № 15 Анжелика Якубина и Мария Левочкина. Лучшим эссе на тему «Мой город Химки — культурное наследие» признали работу Кристины Касьяновой из школы «Наследие».

Кроме того, участники химкинского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» провели конкурс творческих рисунков и эссе в жанре рассказа.

Свои награды также получили школьники, которые создавали интересные экспозиции от своих учебных заведений и проводили экскурсии для горожан. В знак признания их труда и творчества муниципальные депутаты Инна Монастырская, Татьяна Кавторева, Галина Болотова, Артур Каримов, а также лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева вручили детям благодарственные письма.

«Эти ребята своими силами сохраняют историю и передают ее новым поколениям. Воспитание патриотизма у молодежи — одна из ключевых задач, стоящих перед обществом, особенно в условиях современных вызовов, когда Россия снова сталкивается с необходимостью защищать свои национальные интересы. Героические примеры прошлого и настоящего, будь то подвиги Великой Отечественной войны или действия участников СВО, служат важными ориентирами для молодых людей. Спасибо каждому участнику за вклад в развитие культурного наследия нашего города», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Мероприятие стало одним из ключевых событий реализуемой в Химках патриотической программы, направленной на укрепление связи между поколениями и воспитание уважения к истории страны. Выставочный комплекс «Артишок» продолжит знакомить посетителей с самыми значимыми моментами истории. Экспозицию разместят в зале № 9, экспонаты будут меняться ежемесячно.

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