Свыше 5 тыс бюджетных мест открылись в рязанских колледжах в 2025 году

Интерес рязанских школьников к рабочим специальностям неуклонно растет. Губернатор Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале о выделении 5,6 тысячи бюджетных мест для новых студентов, передает «Бриф24» .

Наибольший интерес вызвали направления, связанные с IT, эксплуатацией БПЛА, педагогикой, дизайном, ветеринарным делом, машиностроением и строительством.

По словам Малкова, общее количество студентов, обучающихся в колледжах региона, составляет около 27 тысяч человек, при этом более 7 тысяч из них — это первокурсники. В течение летней приемной кампании было зарегистрировано 14 тысяч заявлений на поступление в учреждения среднего профессионального образования, что на 18% превышает показатель прошлого года.

В последние годы, благодаря реализации федерального проекта «Профессионалитет», ключевые колледжи региона подверглись масштабной модернизации. Были созданы современные лаборатории и высокотехнологичные пространства для проведения практических занятий.

Благодаря активному участию предприятий в процессе подготовки кадров выпускники колледжей выходят на рынок труда, обладая востребованными навыками и возможностью гарантированного трудоустройства.

