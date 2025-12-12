сегодня в 13:59

Свыше 45 тыс заявлений на получение соцпомощи подали в Подмосковье

С начала года на региональном портале подано свыше 45 тысяч заявок на оформление социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Оформить выплату могут отдельные категории жителей Подмосковья, имеющие низкий доход. Среди них — малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, пенсионеры, ветераны.

Услуга «Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях».

Для подачи заявления необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Заявку рассмотрят в течение 22 рабочих дней.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.