Свыше 425 тыс пенсионеров Подмосковья получили компенсацию ТКО

В Подмосковье для жителей старшего поколения предусмотрено множество мер социальной поддержки, одна из которых — компенсация за обращение с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба Минсоцазвития региона.

«С начала года мы выплатили более 330 млн рублей на компенсацию за ТКО. Ее получили свыше 425 тысяч пенсионеров региона. Напомню, что компенсация назначается беззаявительно, но важно полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья дополнили, что размер выплаты составляет от 30 до 100% и зависит от возраста. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию — 30%, от 70 лет и старше — 50%, от 80 и старше — в размере 100%.

Компенсация расходов предоставляется в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения. Для одиноко проживающих жителей размер стандарт жилплощади составляет 42 кв. метра, для семьи из двух человек — это 21 кв. метр на каждого, для семьи из трех и более человек — 18 кв. метров на каждого.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по единому телефону горячей линии 122, доб. 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.