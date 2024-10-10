Свыше 350 патриотических мероприятий состоялось в Химках с июля

В городском округе Химки с июля провели более 350 патриотических мероприятий. В рамках нового масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений» каждый житель может принять участие в мастер-классах, лекциях и десятках других активностей. В числе участников также волонтеры, молодогвардейцы, ветераны боевых действий, участники СВО и многие другие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Проект направлен на патриотическое воспитание и развитие творческого потенциала молодежи, а также сохранение исторической памяти. На таких мероприятиях большая роль отводится нашим ветеранам — заслуженным деятелям городского округа. Тесное сотрудничество юных химчан и жителей старшего поколения очень важно для обеспечения преемственности поколений», — сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

В качестве спикеров для участников проекта выступают историки, краеведы, деятели культуры, общественники и депутаты. Среди них — Артур Каримов, Руслан Шаипов, Владислав Мирзонов, Алексей Федоров, Евгений Иноземцев, Юлия Мамай, Олеся Климачева и Надежда Смирнова.

«Воспитание духа патриотизма в подрастающем поколении — одна из важнейших задач, стоящих перед нами. Изучение наследия великих русских врачей, поэтов, писателей, артистов, ученых, спортсменов и героев войн помогает формировать у молодежи чувство гордости за свою страну и ее историю», — отметила Надежда Смирнова.

Она также напомнила, в городском округе Химки более трех месяцев реализуют патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений». Он объединил людей самых разных возрастов. Начиная с июля этого года во всех микрорайонах округа по всему муниципалитету для горожан проводят кинопоказы, круглые столы, просветительские и патриотические лекции, концерты и устраивают встречи с выдающимися жителями.

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