Свыше 30 вакансий для людей с ОВЗ доступно в Клину

По данным портала «Работа России» в Клину открыто более 30 вакансий для соискателей с ограниченными возможностями. Компании округа предлагают различные должности, включая менеджера по работе с клиентами, разрисовщика по стеклу, младшего воспитателя, лаборанта химического анализа и слесаря-сборщика, сообщает пресс-служба ведомства.

Рабочие места для людей с особыми потребностями предлагают такие предприятия, как ОАО «Елочка», МОУ ЦД «Жемчужинка», ОАО «Геркулес», ООО «Каскад» и другие компании округа.

Всего на платформе «Работа России» размещено более 600 вакансий для жителей Клина.

«Работа России» — это государственный портал, созданный Федеральной службой по труду и занятости в 2009 году для помощи гражданам в поиске работы и работодателям в подборе сотрудников и на данный момент насчитывает более 19 миллионов пользователей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.