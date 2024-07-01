Свыше 26 тыс долгожителей Подмосковья получили подарки к юбилею

В Московской области жители старше 80 лет получают памятные подарки от губернатора Подмосковья к юбилейной дате, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«С начала года свыше 26 тысяч долгожителей региона отпраздновали свой юбилей и получили в подарок поздравления и настоящий Жостовский поднос, выполненный мастерами вручную. Из них свыше 100 жителей отметили 100-летний юбилей и в дополнение к подарку им проактивно выплатили 5 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Подарок вручается по любому согласованному адресу в день рождения или в другой удобный для именинника день. Юбиляры старше 90 лет, в дополнение к подарку, также получают шерстяной платок и шуйский плед.

Подарочные наборы вручаются пенсионерам проактивно, но если юбиляр совсем недавно переехал в регион, то следует подать заявление на региональном портале госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.