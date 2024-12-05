Свыше 250 новогодних событий проведут в Солнечногорске

Свыше 250 мероприятий пройдет в Солнечногорске в новогодние праздники. О «Зиме в Подмосковье» рассказал начальник управления культуры Павел Журкевич, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одним из самых теплых событий станет «Елка желаний». Дети развесят свои пожелания на хвойной красавице, и их обязательно исполнят. Также для ребятишек традиционно организуют благотворительную «Елку главы» с театрализованным представлением и подарками.

С 16 декабря начнутся новогодние мастер-классы, встречи и выставки, а с 20-го — концерты и утренники. Профессиональные бесплатные новогодние спектакли состоятся во всех территориальных отделах со 2 по 8 января.

21 — 22, 29 — 30 декабря, 2 — 8 января с 12:00 до 14:00 будет работать резиденция и почта Деда Мороза и творческая студия «Волшебный сундучок» на набережной озера Сенеж. Здесь же в каникулы проведут катание на паровозике, оленях и лошадях, русские народные забавы и игровые программы.

С 21 декабря в парке стартуют общеобластные мероприятия. Среди них — «Олимпийские победы», «Новый год под шубой», «Сказки водят хоровод» и другие.

На катке пройдут еженедельные мастер-классы по фигурному катанию и вечеринки на льду.

«Также вместе с главой городского округа Константином Михальковым мы уделили большое внимание спортивной составляющей. Из ярких событий могу отметить хоккей на валенках на озере Сенеж, открытые тренировки на лыжах и обязательно муниципальный этап «Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Московской области. Приглашаем всех на наши мероприятия», — отметил начальник управления культуры администрации городского округа Солнечногорск Павел Журкевич.

А украшать в этот сезон будут не только елочку. Арт-объект «Маяк» обвяжут огромным шарфом: получится уникальное место для фотосессий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.