Свыше 2,5 тыс заявлений на заключение договора соцуслуг подано в Подмосковье

В Подмосковье заключить договор на оказание социальных услуг можно онлайн на региональном портале госуслуг. С начала 2025 года электронной услугой воспользовались более 2,5 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Подать заявление могут граждане, проживающие на территории Московской области и имеющие социальный сертификат, выданный по факту признания человека нуждающегося в помощи. По такому сертификату жители могут оформить договор на предоставление социального обслуживания на дому или в полустационарной форме.

Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Проект договора для подписания поступит в личный кабинет заявителя. Если требуется поменять исполнителя услуг по социальному сертификату, то сначала нужно расторгнуть предыдущий договор и только потом подавать новое заявление. Наличие действующего договора проверяет цифровой сервис, который работает в услуге.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь», а также в мобильном приложении Добродел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.