Свыше 2,5 тыс мероприятий доступны на портале «Дома культуры» Подмосковья

Онлайн-портал «Дома культуры» — информационно-познавательный ресурс для жителей Подмосковья, которые ищут разнообразные события для проведения досуга, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наш портал стал настоящим проводником для жителей Подмосковья, предоставляя доступ к самым актуальным и интересным событиям региона. На портале любой желающий может найти множество интересных культурных событий по разным тематикам», — поделился директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.

Портал объединяет все культурные учреждения Московской области. На сайте представлены разные мероприятия: концерты, выставки, мастер-классы, конкурсы и многое другое. Благодаря удобному поиску и фильтрам каждый подмосковный житель может найти то, что ему интересно, выбрав нужную дату и городской округ.

Также для более удобной записи в кружки, поиска мероприятий и добавления событий в свой календарь создано мобильное приложение «Мое Подмосковье».

Быть в курсе всех актуальных событий, находить новые увлечения и проводить свободное время интересно и с пользой поможет портал «Дома культуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.