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Свыше 2,2 тыс обращений граждан в систему-112 и ЕДДС отработано в Рузском округе

С 9 по 19 января операторы системы-112 Рузского муниципального округа отработали 2 221 звонок. Всего операторы системы-112 и диспетчеры ЕДДС Рузского муниципального округа отработали 2 442 звонка, сообщает пресс-служба администрации округа.

В их числе — вызовы, требующие реагирования, — 1 503: пожарная служба — 13; служба полиции и Госавтоинспекции — 136; служба скорой медицинской помощи — 733; центр мемориальных услуг — 15; аварийная газовая служба — 103; направленные в соседние регионы — 27. Вызовы, не требующие реагирования, — 718 (хулиганские, автодозвон, справочные, детская шалость, бессимочные и прочие).

В ЕДДС поступил 221 звонок от граждан (предоставление справочной информации, вопросы отсутствия уличного освещения, плохого состояния дорог, бездомных собак и другое).

Зарегистрировано 29 отключений коммунальных услуг (отсутствие водоснабжения, газоснабжения, отопления, плановые работы).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.