Свыше 200 тыс пожилых жителей Подмосковья приняли участие в декаде милосердия

В Московской области прошла ежегодная акция «Декада милосердия», которая направлена на помощь и поддержку пожилых и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В рамках Декады милосердия помощь получили более 200 тысяч пожилых и инвалидов нашего региона. В эти дни особое внимание уделено одиноким пенсионерам и инвалидам, пожилым жителям сельских районов, фронтовикам и ветеранам», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Акция проводилась в преддверии Пасхи и объединила общей целью социальных работников, волонтеров, школьников, студентов, благотворителей и неравнодушных жителей.

В ведомстве уточнили, что в течение десяти дней волонтеры и социальные работники помогали жителям в уборке квартир, домов и на придомовой территории. Также во всех округах Подмосковья провели мероприятия: экскурсии, концерты, творческие выставки, литературно-музыкальные вечера, мастер-классы.

Традиционно в преддверии Пасхи пожилым людям и инвалидам были вручены пасхальные наборы. Это стало символом заботы и внимания к ним, а также напоминанием о том, что они не одни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.