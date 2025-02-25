Свыше 2 тыс семей Подмосковья получили выплату к юбилею брака

В Московской области семейные пары, которые прожили в браке более 50 лет, могут оформить единовременную выплату от 5 тыс. до 9 тыс. рублей. Размер выплаты зависит от количества совместно прожитых лет, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В этом году уже более 2 тыс. семей получили выплату к юбилею. Эта инициатива позволяет нам поддержать супругов, которые прошли через множество испытаний вместе и сохранили семейные ценности. На этот год мы предусмотрели в бюджете на эту меру поддержки порядка 70 млн рублей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Заявление на выплату подается один раз на региональном портале госуслуг после празднования 50-летнего юбилея, а потом выплата перечисляется автоматически на юбилеи семейной жизни — 55-летний, 60-летний и далее каждые пять лет.

Помимо выплаты, в регионе предусмотрено торжественное чествование юбиляров. Супруги в назначенный день приходят в ЗАГС и под звуки свадебного марша входят в зал торжеств, где ставят подписи в юбилейной актовой записи и получают поздравления.

Подать заявление на выплату можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.