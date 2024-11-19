Свыше 2 тыс медработников Подмосковья прошли онлайн аттестацию в 2024 году

С начала 2024 года на региональном портале госуслуг подано более 2 тыс. онлайн-заявлений на получение аттестации медицинских работников Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на регпортале в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». Подать заявление могут специалисты со средним или высшим профильным образованием, которые осуществляют медицинскую и фармацевтическую деятельность как в медучреждениях государственной системы здравоохранения Московской области, так и в частных клиниках на территории региона и в организациях, подведомственных органам власти Подмосковья.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить подтверждающие документы, в том числе аттестационный лист. Документ нужно заполнить в печатном виде, подписать у руководителя медорганизации и заверить в отделе кадров. После подачи заявления медработнику нужно будет пройти очно тестовый контроль. Решение по услуге придет в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Специалист может получить вторую, первую или высшую квалификационную категорию. На присвоение более высокой квалификации можно претендовать через 2 года после получения предыдущей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.