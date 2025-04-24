Свыше 180 заявок подали в Подмосковье на участие в «Ярмарке экологических проектов»

В 2025 году поступило более 180 заявок на участие в ежегодной «Ярмарке экологических проектов». Это на 24% превышает показатель прошлого года, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Наибольшей популярностью в этом году пользовались номинации «Будущее экологии Московской области», представляющая инициативы детей и подростков, и «Здоровая среда», посвященная улучшению качества воздуха, воды и почвы. Номинации «Экопросвещение и волонтерство», «Цифровая трансформация в экологии» и «Экотуризм» получили приблизительно равное количество заявок.

Теперь заявки будет оценивать экспертное жюри. В его состав вошли представители профильных министерств, научного сообщества и экологических организаций. Основными критериями при рассмотрении проектов станут: новизна предлагаемых решений, их практическая эффективность и актуальность для региона. Особое внимание будет уделено проектам, чьи решения могут быть масштабированы на всю территорию Подмосковья.

Финальное мероприятие запланировано на 6 июня 2025 года. Авторы лучших проектов получат возможность представить свои разработки общественному вниманию и получить рекомендации экспертов. На ярмарке всех ждет интерактивная программа и мастер-классы от партнеров проекта для всех возрастов, обсуждение главных событий в мире экологии и не только.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по адресу yarmarkapro.mo@mail.ru или посетить официальный сайт мероприятия.

«Ярмарка экологических проектов» проводится по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области в рамках реализации государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.