Свыше 1,8 тыс жителей Люберец проголосовали за очистку пруда в Чкалове

На портале «Добродел» до 15 ноября продолжается голосование по отбору водных объектов для включения в региональную программу «100 прудов и озер» на 2025 год, жители городского округа Люберцы могут выбрать пруд в поселке Чкалово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатор голосования: министерство экологии и природопользования Московской области. Всего в голосовании участвуют 82 пруда. От городского округа Люберцы в нем участвует Русловый пруд в поселке Чкалово. Его выбрали более 1,8 тысячи люберчан.

Программа губернатора «100 прудов и озер» стартовала в 2021 году, с того момента на территории Подмосковья уже расчищено 700 гектаров водной глади. В городском округе Люберцы по этой программе расчищены уже 5 прудов: Томилинский (улица Кантемира), Кореневский (улица Лорха), Томилинский (улица Шевченко), Жилинский (улица Прудовая), Токаревский (улица Старая).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.