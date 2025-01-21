Свыше 18 тыс человек посетили Крещенские купания в Одинцовском округе

В Одинцовском округе в 2025 году Крещенские купания посетили 18,2 тыс. человек. Для них были подготовлены 11 иорданей. Больше всего верующих побывало в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде — более 7,5 тыс. Из них 1 750 человек совершили омовение в купели у скита преподобного Саввы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в число наиболее посещаемых вошли купели на территории Собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке «Патриот» (3,2 тыс.), Храма Рождества Святого пророка и предтечи Иоанна в Лесном городке (2,1 тыс.), Храма преподобного Серафима Саровского в Горках-10 (1,5 тыс.). В общей сложности в Одинцовском округе в крещенские иордани окунулись около 8 тысяч человек.

В 2025 году в связи с аномально теплой погодой были приняты дополнительные меры безопасности. Вход в воду осуществлялся только с берега, выходили из воды верующие также на берег. Таким образом, выход участников Крещенских купаний на лед был полностью исключен. Купели в обязательном порядке оборудовались удобными сходнями и подсветкой. Для верующих подготовили теплые раздевалки, полотенца и горячее питание. Порядок во время купаний обеспечивали более 200 представителей силовых ведомств, экстренных служб и волонтерских организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.