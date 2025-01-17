Свыше 17 тыс заявлений на приватизацию жилья подано в Подмосковье в 2024 году

В 2024 году в Московской области подано более 17 тысяч онлайн-заявлений на приватизацию муниципального жилого помещения. Услуга доступна на региональном портале госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Получить услугу могут совершеннолетние жители Московской области, проживающие в жилом помещении по договору социального найма. Чтобы подать заявление, нужно выбрать муниципальное образование, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Если в приватизируемом помещении было зарегистрировано несколько человек, то потребуется приложить к заявке согласие всех.

При положительном решении заявитель получит уведомление о регистрации договора приватизации в Росреестре, а обновленная выписка из ЕГРН будет доступна в личном кабинете портала. Важно, оформить приватизацию можно только один раз.

Добавим, подать заявление на приватизацию муниципального жилого помещения можно также в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.