Свыше 15 тыс заявлений на запись в кружки подано в Подмосковье с января

С начала 2025 года электронной услугой «Кружки и секции» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 15 тысяч раз. Она позволяет записать ребенка сразу в несколько кружков и секций онлайн по одному заявлению. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Комплексные услуги», а также в мобильном приложении Добродел. Подать заявление могут родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Для этого необходимо авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить интерактивную форму заявления и приложить сканы документов.

Результат рассмотрения поступит в личный кабинет заявителя. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.