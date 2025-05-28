Свыше 1,5 тыс детей Подольска получат льготные путевки в летние лагеря

В Подольске в текущем году летом более 1 500 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат льготные путевки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первую очередь их предоставят детям в возрасте от 7 до 15 лет из семей участников СВО.

Министерство социального развития региона также выделило путевки. На отдых и оздоровление планируется отправить 200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подать заявку можно на портале госуслуг.

Всего в городском округе Подольск проживает порядка 40 000 детей в возрасте от 7 до 15 лет. К концу 2025 года различными видами отдыха планируют охватить более 25 000 человек, то есть более 60%.

Этим летом в Подольске распахнут свои двери для детей три оздоровительных лагеря. В МУ ДЮОЦ «Ромашка» смена начнется с 1 июня, в МУ ДЮОЦ «Родина» — с 3 июня, в ОЦ «Полюс» — с 8 июня.

Недавно комиссия подтвердила готовность оздоровительных центров «Ромашка» и «Родина» к открытию. Лагеря примут более 1 700 детей округа в летний период текущего года.

Также 31 лагерь дневного пребывания будет функционировать на базе 23 общеобразовательных организаций городского округа Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.