Свыше 1,3 млн раз воспользовались чат-ботом «Соцуслуги Подмосковья»

В Московской области работает социальный чат-бот в Telegram. С помощью бота можно узнать о мерах социальной поддержки и едином пособии, также можно рассчитать региональные льготы или узнать о материнском капитале, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Электронный помощник также позволит узнать конкретный размер пособия и получить полезные ссылки для подачи заявления.

«Современный сервис помогает нашим жителям удобно и быстро, всего в несколько кликов, узнать о социальной поддержке в регионе. Мы регулярно развиваем и обновляем чат-бот, чтобы изменения законов, индексации выплат и новые меры поддержки были доступны в функционале. Отмечу, что жители региона уже воспользовались им более 1,3 раз», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Социальный чат-бот доступен по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.