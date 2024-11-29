Свыше 1,2 тыс заявок на регистрацию домашних питомцев поступило в Подмосковье

С начала 2024 года на региональном портале сервисом «Регистрация домашних животных» воспользовались порядка 1,2 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители Подмосковья должны регистрировать своих собак любой породы старше 3-х месяцев. Если домашнему любимцу больше трех месяцев, на регистрацию есть полгода. По желанию поставить на учет можно также кошек и других домашних животных. При этом владелец должен иметь прописку по месту жительства в Московской области.

Сервис «Регистрация домашних животных» доступен на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить фото питомца и (при наличии) его ветеринарный паспорт.

При заполнении онлайн-заявки также можно сообщить о желании записаться в ветклинику онлайн. Тогда после отправки заявления на регистрацию заявитель будет автоматически перенаправлен на электронный сервис «Запись в ветеринарную клинику». Там нужно выбрать ближайшую к дому государственную ветклинику, специалиста, подходящие дату и время приема и в назначенный день посетить ветеринарного врача. Он осмотрит питомца и поставит ему электронный чип (если его нет). Прием доктора бесплатный. Доплатить понадобится только за установку чипа.

После этого специалист занесет сведения о владельце и животном в информационную базу министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Мингосуправления добавили, что сообщить о смене владельца или снять животное с учета, например, в случае его смерти также можно в цифровом сервисе «Регистрация домашних животных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.