Свыше 1,1 тыс человек посетили сеансы массового катания в Лыткарине за ноябрь

Ледовый спортивный комплекс «Лыткарино» традиционно приглашает жителей города насладиться массовым катанием. В ноябре на лед вышло 1 113 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ближайшие сеансы массового катания пройдут в субботу (30 ноября) и в воскресенье (1 декабря). Субботние сеансы: 17:00–18:00, 19:00–20:00. Сеансы воскресенья: 17:00–18:00, 19:00–20:00. Взрослому посещение массового катания обойдется в 350 рублей, детям от 7 до 14 лет — в 300 рублей. Также в Ледовом спортивном комплексе «Лыткарино» доступен прокат коньков — их можно арендовать за 300 рублей в час.

«На массовые катания нужно тепло одеваться и следить за своей безопасностью. Не допускайте столкновения с окружающими и будьте осторожны!» — сказал заместитель директора Дворца спорта «Арена Лыткарино» и инструктор-методист Олег Корецкий.

Помимо массовых катаний, в Ледовом спортивном комплексе «Лыткарино» проводится акция «Добрый час» для пенсионеров. Благодаря акции 38 участников клуба «Активное долголетие» в ноябре смогли заняться фигурным катанием. В эти выходные сеансы «Доброго часа» продлятся с 15:15 до 16:15 (суббота) и с 15:45 до 16:45 (воскресенье).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.