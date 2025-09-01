Свыше 1 тыс детей из семейных центров Подмосковья начали новый учебный год

В 2013 году в Московской области закрыли детские дома, а на смену им открыли семейные центры. Таких центров в регионе 13, и половина из них оказывает помощь особенным детям. Дети-сироты и дети, оказавшиеся в трудной ситуации, воспитываются в гостевых семьях, а в семейных центрах, как правило, находятся ребята, которым требуется круглосуточное медицинское сопровождение. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Стартовал новый учебный год и более 1 000 ребят из семейных центров региона сели сегодня за парты, а для 56 учеников это новый этап в жизни — они стали первоклассниками. Преимущественно дети посещают занятия в муниципальных школах, но во многих наших центрах для ребят с особенностями развития предусмотрено обучение по адаптивной школьной программе на базе учреждения», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали об организации учебного процесса в учреждении на примере семейного центра «Дмитровский». Там ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата и расстройством аутистического спектра не только получают социальные услуги, но и обучаются. В ходе учебного процесса у них, как у обычных школьников по 6-7 уроков, организована внеурочная и кружковая деятельность.

Многие семейные центры предназначены для детей, которые нуждаются в особом подходе к обучению, воспитанию или уходе. Дети в них обучаются по адаптированной образовательной программе для детей разных возрастов и по индивидуальным программам развития.

После получения аттестата, многие из выпускников семейных центров поступают в колледжи и техникумы, получая рабочие профессии и в институты на специальности в сфере IT, цифровых технологий, педагогики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.