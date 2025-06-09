Связь с судном Греты Тунберг, на которое высадились военные Израиля, пропала
Судно «Мадлин», на котором экоактивистка Грета Тунберг направлялась в сектор Газа, было перехвачено израильскими военными. Связь с кораблем пропала, сообщает ИА «Регнум».
Как утверждал телеканал Al Jazeera, военные Израиля высадились на судно в нейтральных водах. Членам экипажа и пассажирам приказали выключить мобильную связь.
Было опубликовано фото с корабля. На нем видно, как пассажиры сидят в спасательных жилетах с поднятыми вверх руками.
На борту, помимо Греты Тунберг, находятся еще 11 пропалестинских активистов.
Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что власти сделают все, чтобы не пустить Тунберг в сектор Газа. После того, как военные высадились на корабль, борт стал направляться к берегам Израиля.