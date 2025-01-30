Священника, повторившего жест Маска, лишили лицензии Англиканской церкви

Британский священник Кэлвин Робинсон повторил спорный жест американского бизнесмена Илона Маска с инаугурации президента США Дональда Трампа. После этого его лишили лицензии Англиканской церкви, сообщает газета «Известия» .

Мужчина, завершив выступление на митинге противников абортов в Вашингтоне, продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие*. После этого он подвергся критике, получив сотник звонков, сообщений и писем от людей, обвинивших его в нацизме.

Сам священник заявил, что не является нацистом и прощает «невежество» со стороны общества. Однако это не спасло его от осуждения со стороны Англиканской церкви, которая лишила его лицензии.

В церкви отметили, что уже предупреждали Робинсона о несовместимости духовной миссии и «онлайн-троллинга». Они осудили имитацию нацистского приветствия*.

Ранее Маск продемонстрировал такой же жест во время инаугурации Трампа. Сам предприниматель опроверг обвинения в том, что вскинутая им правая рука — это нацистский салют*.

* Нацистская символика, в том числе приветствие, запрещена в РФ