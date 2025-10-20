Священник Павел Островский заявил, что мигрантов из Средней Азии при въезде в Россию проверяют менее тщательно, чем украинцев, и призвал обратить внимание на этот вопрос.

По его словам, если бы приезжих из Средней Азии проверяли так же строго, как украинцев, большинство из них не смогли бы попасть в страну.

«Если бы мигрантов из Средней Азии проверяли, например, на ваххабизм или экстремистские посты в соцсетях, 95% из них просто не пустили бы в страну. А если бы еще проверить всех мигрантов, которые уже находятся в России, 95% депортировали бы», — заявил Островский в эфире радио Sputnik.

Священник также отметил, что украинцы, приезжающие в Россию для воссоединения с семьями, сталкиваются с более жесткими проверками. Он подчеркнул, что этот вопрос требует дополнительного внимания со стороны властей.

