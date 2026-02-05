Священник раскрыл, могут ли православные молиться за кошек и собак

сегодня в 14:11

Священник Сеньчуков: православные могут молиться за кошек и собак

Кошки и собаки после смерти могут попасть в рай. Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) отметил, что хозяевам можно и даже нужно молиться за своих пушистых любимцев, сообщает aif.ru .

По словам священника, у животных есть свои покровители.

«В целом это Флор и Лавр, святой Модест Иерусалимский и святой Власий Иерусалимский», — отметил Феодорит.

Он добавил, что кошкам и собакам покровительствуют разные святые. У кошек — преподобная Гертруда Нивельская и преподобный Нектарий Оптинский, у собак — святой Христофор Псоглавец.

Священник отметил, что хозяева после смерти могут воссоединиться со своими питомцами.

Ранее иеромонах Макарий рассказал, что церковь строго запрещает продажу святой воды. Но допускается коммерческая реализация емкости, в которую верующие набирают ее.

