Иеромонах Макарий: церковь строго запрещает продажу святой воды

сегодня в 13:37

Торговля святой водой в храмах строго запрещена, но реализация тары, в которую ее набирают, разрешается. Об этом сообщил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

По его словам, церковь не разрешает торговать святой водой. Но допускается коммерческая реализация емкости, в которую верующие набирают ее.

«Другое дело — люди приходят, пытаются какую-то бутылку приобрести. Но бутылка — это уже товар», — сказал он.

Иеромонах добавил, что у емкости есть своя стоимость, «ее можно продать, и попросить пожертвование дополнительное за бутылку».

Священнослужитель обратился к прихожанам с просьбой проявлять бдительность. Он посоветовал сообщать о случаях торговли святой водой полицейским.

Ранее иеромонах Макарий осудил гадания, но одобрил колядки. По его словам, «гадание — это всегда обращение к бесам».

