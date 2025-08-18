Священник предложил штрафовать изменщиков на миллион рублей

Священник Павел Островский прокомментировал инициативу о введении наказания за неверность в браке и рассказал, как должны работать эти штрафы.

Как отметил эксперт, для начала факт измены должен быть установлен. А уже государство должно сформировать к изменам негативное отношение в офисе. Сделать это можно через формирование движения, предположил священник.

«И если мы хотим законодательно не просто создать негативный эффект, а остановить измены — нужно делать штраф минимум миллион рублей», — заявил Островский в эфире радио Sputnik.

Между тем психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Александр Зудин рассказал, что флирт партнера на стороне может говорить о том, что человек не удовлетворен текущими отношениями и пытается найти в другом человеке то, чего ему не хватает.