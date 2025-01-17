Священник объяснил, чем отличается крещенская освященная вода от богоявленской

Священник Волков: разницы между водой, освященной на Богоявление и Крещение, нет

Нет никакой разницы между водой, освященной 18 и 19 января, — на Богоявление или на Крещение, сообщил председатель Информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель Храма Сергия Радонежского в Солнцеве отец Александр Волков.

«Чин освящения воды, который совершается в храме, он совершается в сочельник праздника, или если уж совсем точно — после первого праздничного богослужения. Оно является правильным местом и временем для совершения этого чина», — рассказал Волков во время пресс-конференции, посвященной подготовке к крещенским купаниям и обеспечению безопасности в праздник Крещения Господня.

По его словам, так исторически сложилось, что вода освящается дважды — 18 и 19 января, в первую очередь в силу большого числа людей и продолжения праздника.

«Разницы между водой, освященной 18 или 19 числа, нет никакой», — добавил Волков.

Председатель Информационной комиссии Московской городской епархии отметил, что нет смысла делить воду на ту, которой нужно окроплять свое жилище, и ту, которую пьют. Это тоже народное заблуждение.