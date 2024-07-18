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Священник из Подмосковья получил 3 года за порнофото 15-летней девочки в WhatsApp*

Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, обменивался порнографическим материалом в мессенджере WhatsApp*, за что получил 3 года колонии, сообщает ТАСС .

Священника задержали за распространение порнографических материалов с использованием интернета, дело направили в столичный СК.

Государственный обвинитель запрашивал для настоятеля 8 лет колонии. В итоге Зюзинский районный суд Москвы постановил, что Дмитрий должен отсидеть всего 3 года. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Денис Балуев, адвокат священника, отметил, что создался прецедент, когда переписка с фотографиями эротического содержания, отправленными и полученными по обоюдному согласию, послужила назначению тюремного срока. Защита будет обжаловать приговор суда.

В марте 2023 года священника командировали в зону СВО. Пока Дмитрий был на линии боевого соприкосновения, караульный штаба осмотрел его оставленные гаджеты.

В телефоне у священника обнаружили три переписки, где абоненты пересылали друг другу эротические фото. Одно такое фото за деньги прислала 15-летняя девочка.

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