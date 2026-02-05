Священник из Минска рассказал, можно ли фотографировать покойного в гробу

Священник: на панихиде важнее молиться за усопшего, а не фотографировать его

Делать фотографии усопшего в гробу не возбраняется, но гораздо важнее во время прощания помолиться. Об этом заявил клирик Свято-Духова кафедрального собора в Минске иерей Давид Бобров, сообщает «Царьград» .

Он рассказал, что фотографировать покойного в гробу можно. По словам священника, «с точки зрения отношений с Богом… никаких проблем тут нет».

Однако возникают вопросы — для чего необходимо фотографировать усопшего. Иерей отметил, что на панихиде лучше убрать гаджеты и помолиться, ведь прощание имеет важный сакральный смысл.

Отец Давид напомнил, что на панихиде нужно молиться за усопшего и хранить память о нем живым.

Ранее представители РПЦ разъяснили, допустимо ли размещать фото усопшего человека на кресте, установленном на его могиле.

